Teemantliiga etapil püstitati võimas maailmarekord

„Ütlesin eile (üleeile - toim.), et tahan joosta ilusat jooksu, joosta oma jooksu ja näha, mis on võimalik, ja see oli võimalik,“ ütles õnnelik Kipyegon rekordjooksu järel. „Olen suuteline enamaks. Tegelen selle nimel, et joosta kiiremini kui 3.49.“