Djokovic nägi kolmandas ringis kurja vaeva, Tsitsipasele kindel võit

„Ma teadsin, et see tuleb väga raske ja füüsiline matš,“ sõnas Djokovic mängujärgsel pressikonverentsil. „Mängisime kolm tundi esimest kahte setti. Ta on hämmastav võitleja ja mängija. Tema mängus on väga vähe nõrkusi. Õnnitleme teda selle suurepärase mängu eest.“