Erik Ten Hag: tahame Manchester Unitedi hiilgeajad tagasi tuua

„Teie vaatate meie vastaseid, aga meie vaatame iseennast ja tuleb endale aru anda, mis seisus klubina oleme. Ma arvan, et me tegime seda eelmisel hooajal,“ ütles Ten Hag ajakirjanikele enne laupäevast kohtumist Cityga.

„Oleme liikumas õiges suunas ja meil on suvel võimalus seada uusi sihte, uusi lühiajalisi eesmärke. Pikemas perspektiivis jäävad need samaks. Ütlesin eelmisel aastal, et tahame Unitedi taastada, kuid meil on veel pikk tee minna.“