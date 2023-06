Teiseks langenud Ogier: meil oli vale ilmateade, valed rehvid ja vale seadistus

„Olen päevaga rahul. Oleme olukorras, kus saame võidu eest võidelda. See on kõige tähtsam. Lõuna ajal läksid teeninduses asjad natuke valesti. Meil oli vale ilmateade ja valed rehvid ning sealt tuli ka vale seadistus. Pärastlõunal läksid asjad valesti. Draamat aga ei olnud. Kokkuvõttes oleme mängus sees. Sel aastal on ilmaolud tõesti keerulised. Kalle tegi vist head vihmatantsu. Vaatame, mis homme saab,“ sõnas Ogier rallipargis WRC All Live’ile.