PÄEVAKOMMENTAAR | Ei midagi uut, Tänaku Ford lagunes taas, aga seis pole lootusetu

Iseenesest on hea, et M-Sport on erameeskond ja toimib omaniku Malcolm Wilsoni tahtest ning üsna õhinapõhiselt, aga mitte professionaalselt. Ses olukorras, kus praegu ollakse, oleks tehasetiimi bosside pead lennanud ja kui asjad ei paraneks, saaks eksistents MM-sarjas hooaja lõpus otsa.