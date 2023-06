Tänak tehnilisest probleemist: surve kadus, mootoris polnud jõudu

„Mõnel põhjusel hakkas pika kiiruskatse alguses probleem pihta. Mingil hetkel hakkas see juba mootorit mõjutama. Ilmselt oli see mingi elektriline probleem. Lisaks kaotasime ka hübriidi. Arvasime, et kõik on läbi. Ühel hetkel nägin, et pump hakkas taas tööle. Seejärel hakkasime uuesti sõitma. Õnnestus siiski lõpuni tulla. Kergendust ja rahuldust ei ole. Vihma sadas ja see oli meie võimalus. Kahjuks täna asjad meie jaoks ei toiminud. Pikk ralli on veel ees. Kindlasti läheme homme proovima, et kõrgemale tõusta,“ lisas Tänak võistluspäeva lõpus rallipargis.