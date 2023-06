Tippkohtunik kahetseb oma tegu ja saab Meistrite liiga finaali vilistada

UEFA uuris tema kohalolekut esmaspäeval Katowices korraldatud paremäärmusliku poliitiku Slawomir Mentzeni üritusel, öeldes, et nad „jälgivad väärtusi, mida rühmitus propageerib“, kuid jättis ta pärast poolaka vabandust ja diskrimineerimisvastase asutuse selgitust Meistrite liiga vilemeheks.

„Edasisel uurimisel on selgunud, et mind eksitati ja ma ei teadnud kõnealuse sündmuse tegelikku olemust ja seoseid. Ma ei teadnud, et seda seostatakse Poola paremäärmusliku liikumisega. Oleksin sellest faktist teadlik olnud, oleksin kutsest kategooriliselt tagasi lükanud,“ märkis Marciniak.