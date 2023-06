Nõmme Kalju kolib Sportland Arenalt üle raudtee TNTK staadionile

Kalju hakkas suvisteks mängudeks otsima uusi variante juba aprilli lõpus ning mai alguses tunnistas klubi, et ühe võimalusena kaalutakse suisa Loksale kolimist. Koostöös jalgpalliliiduga leiti, et parim lahendus oleks siiski TNTK, kus Kalju pidas oma kodumängud ka 2021. aastal.

Nõmme Kalju annab oma kogukonnale enne 6. juunil toimuvat kodumängu Pärnu Vapruse vastu teada, et parkimiskohtade arv staadioni ümbruses on piiratud, kuid A. Le Coq Arena parkimisplatsid on vaid lühikese jalutuskäigu kaugusel ning staadionile pääseb mugavalt ligi ka ühistranspordiga, jalgrattaga või jala.

Kalju on käed löönud kahe ettevõttega, kes püstitavad väljaku äärde ajutise tribüüni. Tellingutest ehitis mahutab ligi 800 pealtvaatajat.

Liigatabelis paikneb Nõmme Kalju 15 vooru järel 17 punktiga kuuendal kohal. Võite on nopitud 4, viike 5 ja kaotusi saadud 6. Vaprus asub 22 silmaga neljandal kohal (6 võitu, 4 viiki, 5 kaotust). Tabelit juhib 38 punktiga FC Flora, teine on FCI Levadia (34), kolmas Tallinna Kalev (24).

Tallinna linna esindajad on öelnud, et Hiiu staadioni renoveerimisega ei saa alustada enne 1. juulit, sest piirkonnas kehtib lindude pesitsusrahu.

Miks aga tahab Nõmme Kalju Sportland Arena kunstmurult murule kolida, kui ka Hiiul (kui see kunagi renoveeritud saab), ootab neid ees kunstmuru?

„Tõsi, ka Hiiule tuleb kunstmuru, aga kui see saab vahetatud, on see oluliselt kvaliteetsem [kui Sportlandil]. Eelistaksime Sportlandil suvekuudel mitte mängida mitte ainult kunstmuru, vaid ka organisatoorse poole tõttu. Meil on oma publikut sinna käima saada oluliselt keerulisem,“ põhjendas Kalju president Kuno Tehva 3. mai Delfi artiklis.