Tänak päeva teisest poolest: pilvedega on keeruline suhelda

„Esimene kiiruskatse oli normaalne. Teisel oli puhastamist natuke rohkem. Pikk kiiruskatse oli karm. Üldiselt oli pinnas sile, kuid pealispind oli veidike karmim. See oli väljakutseid esitav. Minu jaoks oli see suur väljakutse. Ajakaotus oli suur,“ tunnistas Tänak, kes jäi pikal kiiruskatsel Ogier’le alla 34,9 sekundiga. Kokkuvõttes on kaotust liidrikohal sõitvale Ogier’le 43,3 sekundit.

Pärastlõunal sõidetakse samad kolm kiiruskatset uuesti läbi. Võistlusega jätkatakse kell 15.32.

„Vaatame, mis saab. Üldiselt on teeolud üsna stabiilsed. Kindlasti tuleb keerulisi kohti. Suurim küsimus on aga ilma osas. See võib olukorda muuta. Praegu on siin pärastlõunal alati ilm muutunud,“ rääkis Tänak tänavuste Sardiinia olude kohta, kus on tavapäratult palju vihma sadanud.

Seepeale tõdeti WRC Live’i eetris, et Tänakul on ju MM-sarjas kõige parem ilmaennustaja. „Ta on siiski inimene ja võib teha ka vigu. Pilvedega on keeruline suhelda,“ märkis Tänak.