FOTOD | Näitus Rein Taaramäe haruldase koguga on jõudnud Pärnu Keskraamatukokku

Taaramäe, hüüdnimega Vader, on Eesti üks edukamaid rattasportlasi, kel on ette näidata mitmeid etapivõite maailma suurimatelt velotuuridelt Giro d’Italia ja La Vuelta ning kellest sai 2021. aastal teine eestlane, kes on kandnud suurtuuril punast liidrisärki. Lisaks Vuelta liidrisärgile saab eriväljapanekul tutvuda ka näiteks sama suurtuuri mägedekuninga särgi, Tour de France’i noorratturite liidrisärgi ning veel suure osa profiratturi varustusega.

Eriliseks teeb väljapaneku lisaks tippesemetele just asjaolu, et see on valminud Rein Taaramäega koostöös. Lisaks loovutatud esemetele hõlmab näitus ka sportlase kommentaare ja analüüsi, mis aitavad paremini mõista rattaspordi köögipoolt. „Taaramäe on Pärnu kandist Vändrast pärit ja ise ennast sellekandi teedelt maailma tippklassi sõitnud,“ lisas spordimuuseumi ja näituse kuraator Rait Männik. „Seetõttu on igati loogiline, et esimese peatuspaiga peale näituse esimest avamist Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis leidis see just Pärnus.“