Marca: Benzema lükkas araablaste hiigelpakkumise tagasi ja jääb Reali

Hispaanlaste Marca teatel on Benzema otsustanud Madridi Reali jääda oma lepingu lõpuni ehk järgmise suveni.

Benzema enda kommentaar oli napp: „Mul on laupäeval mäng, homme lähen trenni. Seega olen Madridi Reali mängija.“

35-aastane Benzema on Realis mänginud 2009. aastast ja on löönud 647 mänguga kokku 353 väravat. Ta on Reali ridades viiel korral kroonitud Meistrite liiga võitjaks ja neljal korral Hispaania meistriks.