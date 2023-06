NBA finaalseeria ühepoolne avalöök. Miami peab midagi Denveri serblase vastu välja mõtlema, ja kohe!

Denveri plahvatuslik rünnak, mis oli täis pikkust, mitmekülgsust, valikuvõimalusi, kiirust ja andekaid skooritegijaid, osutus Heati jaoks liiga paljuks. Nuggets alistas reedehommikuses finaalseeria avamängus Heati 104 : 93 ning tuleb ülehomsele kohtumisele vastu 1 : 0 eduseisus. Finaalseeria esimese kohtumise võitja on võitnud meistritiitli 69,7% kordadest. Nuggets on teinud ühe sammu neljast, Heati tõelist sisu saame näha suure tõenäosusega aga ülehomme.

„Ma tuletasin mängijatele meelde, et Miami läks Milwaukeesse ja võitis esimese mängu. Nad läksid New York Gardenisse ja võitsid seeria avakohtumise. Idakonverentsi finaalis läksid nad Bostonisse ja võitsid ka seal. Me ei tahtnud nad tulevad Denverisse ja võtavad meie koduväljakul seeria enda kontrolli alla,“ rääkis Nuggetsi peatreener Michael Malone kohtumise järel.