Skandaal tippjalgpallis: kas Meistrite liiga finaali kohtunik vahetatakse välja?

Itaalia ajaleht La Repubblica teatab, et Poola kohtuniku väidetavad paremäärmuslikud sidemed võivad talle kalliks maksma minna. Mees võib ilma jääda hooaja tähtsaima euromängu vilistamise õigusest.

Ajalehe Guardiani andmetel on Mentzeni poliitiline loosung „me oleme juutide, geide, abordi, maksustamise ja Euroopa Liidu vastu“.

Euroopa jalgpalliliit UEFA on teatanud, et võtab Poola kohtuniku suunas esitatud süüdistusi tõsiselt ja hakkab asja uurima. ESPNi teatel võib jalgpalliliit Marciniaki kohta otsuse teha juba reedel.

Marciniak on kõik süüdistused tagasi lükanud. „Pikki aastaid rahvusvahelise jalgpallikohtunikuna töötades olen alati esikohale seadnud ausa mängu ja austuse teiste inimeste vastu ning ma tahan neid suurepäraseid väärtusi teistele edasi anda. Distantseerin end alati rassismist, antisemitismist ja sallimatusest. Te näete seda mängude põhjal, mida ma olen juhtinud. Ma ütlen alati „ei vihkamisele“ ja propageerin, et kõige tähtsam on olla hea inimene,“ teatas Marciniak.