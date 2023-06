Eesti Antidoping pälvis lastekaitsepäeva puhul eripreemia

„Oleme spordieetika olulisuse teadvustamisel astunud jõulisi samme ning rõõm on tõdeda, et need pingutused on kandnud vilja,“ ütles EADSE juhtivuurija Remo Perli tunnustusauhinda kommenteerides. Ta lisas, et sihtasutuse soov on kõikidele Eesti sportlastele, nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele, tagada turvaline ja positiivne arengukeskkond, mis hoiaks kirge spordi vastu elus.

Püstitatud eesmärkideni jõutakse samm sammult. „EADSE on loonud laste ja noorte väärkohtlemise ennetamiseks ja juhtumite lahendamiseks spordipersonali käitumisjuhendi. Samuti on EADSE koostanud spordiorganisatsioonidele kodukorra näidise ning koolitanud aktiivselt spordijuhte, treenereid ja sportlasi, et nad teaksid, millised on spordis esinevad ohukohad ja väärkohtlemise liigid,“ loetles Perli.

„Väga oluline on kindlasti ka Spordivalvuri keskkonna spordivaldur.eadse.ee valmimine,“ ütles ta. „Selle keskkonna kaudu on võimalik väärkohtlemisest või muust eetikarikkumisest teatada igaühel. Ka lastel või noortel, ning seda saab soovi korral teha anonüümselt,“ julgustas Perli kõiki enda tähelepanekutest keskkonna kaudu teada andma.

Tunnustusest hoolimata usub sihtasutuse juhatuse liige Henn Vallimäe, et turvalise spordikultuuri tagamisel on oluline roll meil kõigil. „Selleks, et midagi märkamata ei jääks, tuleb alati väärkohtlemise juhtumitele reageerida. Olgugi, et ohvritel võib olla raske oma kogemusest rääkida, on meie kui kõrvalseisjate kohustus sekkuda,“ selgitas ta.

Vallimäe lisas, et spordiorganisatsioonid peaksid toimetama vastavalt sisemistele reeglitele, ning kui sisemisi reegleid pole, saab need koostöös EADSEga luua. „Julgustame ka lapsevanemaid nii reeglite kui juhtumite osas küsimusi ja nõudmisi esitama,“ kutsus ta kõiki üles aktiivselt märkama ja tegutsema.