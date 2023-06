Rahvusvaheline vehklemisliit teatas, et EM peetakse juba juuni keskel. „See on täiesti jabur lahendus!“

Eesti vehklemisliidu peasekretär Aivar Paalberg ütles täna Delfile, et FIE sõitis Euroopa vehklemisliidu soovist üle.

„Euroopa vehklemisliit oli sellele plaanile vastu, aga maailma vehklemisliit teatas, et vastasel juhul jääb võistlus üldse ära. See tähendaks, et eurooplased ei saaks maailma reitingupunkte. Aga tsooni meistrivõistlused annavad võrreldes maailma karikaga 1,5 korda rohkem punkte,“ sõnas Paalberg. „Seega ei jäänudki Euroopa vehklemisliidul muud üle, kui nõustuda, et eurooplased teiste kontinentide sportlastega võrreldes ei kaotaks.“

Kaheksa Põhjamaad tegid eile FIE-le ka ühispöördumise, kuid seda ei arvestatud.

Kuna Eesti naistekoondis pidi juuni keskel olema Poolas treeninglaagris ja mehed Haapsalu laagris, tuleb nüüd kõik plaanid väga kiiresti ringi teha.

„Meil ei ole veel isegi ametlikku kutset. Pole isegi võistluse ajakava. Ehk see ikkagi täna-homme selgub. Siis saame hakata pileteid ostma. See on ikka täiesti jabur lahendus,“ lisas Paalberg. „See on enamuste koondiste jaoks raske, sest ka nemad on selleks ajaks planeerinud treeninglaagrid. See on parim treenimise aeg, sest 26. juunil algavad Poolas Euroopa Mängud, kus antakse olümpia punkte võistkondlikult.“

Individuaalsele EMile lubatakse starti ka Venemaa ja Valgevene sportlased, kuid paljud nende tipud jäävad ikkagi eemale.

„FIE saatis info, kes on need Venemaa ja Valgevene sportlased, kes võivad võistelda. Erireeglid oli neile sätestatud ka nende riietuse, varustuse ja sümboolika kohta. Kuna Venemaal on enamus esimese suurusjärgu tähti ohvitserid, jäävad nemad EMilt eemale. Mõned nende medalivõitjad on, aga enamus on välja jäänud,“ sõnas Paalberg.

