Reena Pärnat saavutas Euroopa GP-etapil seitsmenda koha

Ta lisas: „Talveperiood oli üsna intensiivne minu jaoks - kooli lõpetamine, välispraktika ja treeningud. Eelmisel nädalal sain Tallinna Ülikoolis lõputöö kaitstud ja see võttis ka veidi pinge maha. Ma selleks hooajaks väga suuri lootusi olümpiakoha võtmiseks pole pannud, järgmine hooaeg on realistlikum, aga kui Euroopa mängudel või MMil kõik hästi õnnestub, siis on see võimalik.“