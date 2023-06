VIDEO | Odaviskelegendi 8-aastane poeg püstitas maailmarekordi

Tero Pitkämäki poeg Jimi jõudis uudistesse juba mullu, kui viis 7-aastaste maailmarekordi 32.36-ni. Isa Tero kommenteeris oma poja möödunud suve rekordit järgnevalt: „Võib-olla andsin ma Jimile alguses soovituse odaviset proovida, aga poiss on nüüd ise sellest vaimustuses. Tema on see, kes tahab viskama minna. Lõbutseda saab kõvasti, aga hobisid on teisigi – ja see on hea.“