Kontaveit Poola meediale sõja teemal: oleks naiivne arvata, et me tegeleme lihtsalt spordiga

Sa oled Eestist, Venemaale ja Ukrainale lähedal. Kui keeruline on sõja ajal tennisele keskenduda?

See on väga keeruline olukord ja ei ole kerge hakkama saada. Mitte nii raske kui ukrainlastele, aga ikkagi on see meie kõigi jaoks hirmus. See on kindlasti väljakutsuv.