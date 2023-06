NBA finaalseeria saab avapaugu. Jimmy Butler: valvame Jokicit kõigi viie mängijaga

Nikola Jokic on seni play-off’ides kogunud keskmiselt 29,9 punkti, 13,3 lauapalli ja 10,1 korvisöötu mängu kohta. Ei suutnud teda takistada kolmekordne NBA aasta kaitsemängija Rudy Gobert Minnesota Timberwolvesist ega ka Los Angeles Lakersi suurmeeste paar Anthony Davis ja LeBron James. Milline on Miami Heati plaan serblase peatamiseks?

„Ta on väga ainulaadne,“ ütles Heati peatreener Erik Spoelstra finaalseeria eel. „Tal ei ole märgatavaid nõrkusi. Ta on üks paljudest viisidest, kuidas on võimalik mängus toimuvat mõjutada.“

Jokici-suguse superstaari valvamine pole kunagi olnud ühe mehe töö, rääkimata sellest, et Heatil pole kedagi, kes suudaks Jokicit üksinda ohjas hoida. Meeskonna tsenter Bam Adebayo jääb kahekordse NBA kõige väärtuslikuma mängija kõrval liiga väikseks ning Kevin Love on kaitses tema vastu liialt aeglane.

„Valvame teda kõigi viie mehega meeskonnana,“ rääkis Miami Heati staarmängija Jimmy Butler. „Ta teeb kõike nii hästi ja me peame olema koguaeg valvel. Me ​​ei saa lubada vigu kaitses. Ta on suur võtmemängija selles seerias.“

Heat on olnud tähelepanu keskpunktis oma tsoonikaitsega, millega surmati idakonverentsi finaalseerias Boston Celtics. „Sa näed homme,“ vastas Jokic, kui temalt Heati kaitse kohta küsiti. „Peame lihtsalt olema keskendunud ja kindlad selles, mida me teeme. See on nende tugevus ja sellepärast nad võidavad, seetõttu on nad finaalis. Nad ajavad mängu omal moel sassi ja teevad seda väga hästi.“

Tänavuse aasta NBA finaal on Nuggetsile ajaloo esimene. Miami Heat on varem finaalis mänginud korduvalt ja ka tšempioniks tulnud, kuid mitte kunagi 8. asetusena. Üldse pole ajaloos kunagi ükski kaheksanda asetusega meeskond play-off´idest võidukalt läbi tulnud.

Juba finaali eel on selge, et tänavuse hooaja NBA meister teeb ajalugu, olgu selleks siis Nuggetsi ajaloo esimene tiitel või Heati 8. asetusena meistriks tulemine.

Miami Heati ja Denver Nuggetsi vahelise finaalseeria avakohtumine toimub ööl vastu reedet Denveris.