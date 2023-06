Värske Eesti meister Kalev/Cramo korraldab lastekodu sportimisvõimaluste parandamiseks oksjoni

Oksjoni käigus lähevad enampakkumisele BC Kalev/Cramo mängijate musta värvi Unibet mänguvormid, millega mängiti tänavu kevadel PAF Eesti-Läti ühisliiga kodumängudes. Vormid on unikaalsed ja särkide seljalt leiab iga mängija autogrammi. Kogutud tulu läheb Tallinna ja Haiba lastekodude sportimisvõimaluste parandamiseks.

Samasisuline oksjon korraldati ka üle-eelmisel hooajal ning toonase edu valguses otsustas Kalev/Cramo ka tänavusel legendaarseks saanud hooajal Unibet erivormid oksjonile panna. Unibet erivormid on BC Kalev/Cramo mustad mänguvormid, millega tänavu mängiti märtsikuus PAF Eesti-Läti ühisliiga kodumänge. Oksjonile tuleb iga mängija poolt kantud mängusärk ning püksid koos mängija autogrammiga.

Unibeti esindaja Ergo Maruste: „Mul on hea meel, et Kalev/Cramo näol on tegemist meil koostööpartneriga, kes näeb suuremat pilti, kui vaid väljaku peal toimuv - ehk üheskoos saame samal ajal teha rõõmu fännidele unikaalsete mälestusesemete näol ning toetada lastekodude sportimisvõimaluste parandamist.“