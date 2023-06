LAUPÄEVAL DELFI TV-s | Rallikrossi Eesti meistrivõistlustel peetakse esimene kruusaetapp

Hooaja kaks eelmist etappi toimusid Raassilla asfalt- ja betoonkattega rajal ning Kulbilohu asfaltrajal. „Eks kõik rajad on huvitavad ja oma iseloomuga, Misso on oma asfaldi ja kruusa kombinatsiooniga n-ö vana kooli rallikrossirada,“ rääkis EAL rallikrossikomitee esimees Mati Kask. „Eri tüüpi rajad nõuavad sõitjatelt mitmekülgseid oskusi.“

Kokku rohkem kui poolseaja osalejaga võistluse SuperCaride klassis on teiste seas starti oodata RallyX Nordicus teist kohta hoidvat Maiko Tamme. „TouringCaris tuleb starti võistluspausi pidanud Stein Karu, osaleb ka kaks eelmist etappi võitnud Marko Muru. Kes Eesti meistritiitlit jahivad on ka suuremas osas Missos kohal. Kindlasti on oodata põnevaid sõite kõigis klassides.“