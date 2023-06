Milline on kümnevõistleja teenistus? Tee hästi, õiges kohas ja kolm korda ning pole vigagi

Pole saladus, et võrreldes rahaaladega (jalgpall, tennis, golf) jagatakse klassikalistel olümpiaaladel reeglina tagasihoidlikke summasid. Kümnevõistlejate rahakotti piiludes selgub, et teenida on võimalik küll, kuid selleks peab omama korralikku taset ja soovitavalt tuleks koguda aasta peale kolm head resultaati. Poodiumimehed teenivad hästi, aga ka maailmas esikümnesse kuuluv kümnevõistleja ja seitsmevõistleja suudavad end preemiarahadest kenasti ära elatada, kui tegutsevad läbimõeldult.