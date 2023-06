Intriigi igale maitsele. Austraallane teenis French Openil karjääri kaalukaima võidu

„LFG HAHAHAHA CMONNNNN...selle nimel me elame.......Stan ei taha seda kaotada,“ kirjutas kohtumise eel Kyrgios.

Austraallane viitas 2015. aasta juhtumile, kus Kyrgios väitis keset tulist matši Wawrinka vastu, et šveitslase toonane tüdruksõber Donna Vekic oli vahekorras Thanasi Kokkinakisega. „Kokkinakis on seksinud sinu tüdruksõbraga. Kahju, et seda sulle ütlema pean,“ äsas Kyrgios toona.