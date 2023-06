Pärnakas teeb nädalavahetusel motokrossi MM-etapil kohtunikudebüüdi. „See on tegelikult mu hobi“

Rahvusvaheliseks kohtunikuks saamisel mängivad suurt rolli kogemused ja tutvused. Kiisa sõnul tuleks alustaval entusiastil ära õppida võistlustingimused ja käia kohtunikukoolitusel. „Kõige tähtsam on esmalt olla Eesti võistlustel peakohtunik, et saada aimu, kas sul on selgroogu selle tööga tegelemiseks,“ ütles Kiisk.

Ta nentis, et võrreldes tema karjääri algusaastatega on motokrossi korralduslikul poolel hüppeline areng toimunud. Kiisk selgitas, et algul olid võistlused üsnagi kaootilised ja tekitasid nii korraldajates kui ka võistlejates segadust. „Kui täna tuleb inimene esimest korda võistlustele, siis tegelikult saab ta üsna ruttu aru, kuidas asjad toimivad,“ lisas ta.

Kiisk sõnas, et Karksi-Nuia võistlusel sai ta enda esimesed vitsad kohtunikuna kätte. Ta selgitas, et sel ajal olid reeglid paberile kirjutatud, kuid reaalsuses hästi ei töötanud. „Olin üsna veendunud, et saan mingil hetkel kellegi käest keretäie, sest ma ei lasknud seal sõitjaid starti ja muud sellist,“ meenutas Kiisk naerdes.

„Seda on palju küsitud, et mis hetkel ma krossimaailma tulin. Ma tavaliselt vastan, et sündisin sinna,“ muigas Kiisk. Ta täpsustas, et kuna tema isa oli krossisõitja, siis oli ta juba kolmekuuselt raja ääres kaasas. 17-aastaselt kutsuti Kiisk kohtunike koolitusele ning täisealiseks saades oli tema esimene võistlus stardikohtunikuna Karksi-Nuias.

Põhitööna on Kiisk spordirõivaste tootja Trimtex Baltic disainer ja kvaliteedikontrolli spetsialist. „Nagu spordis üldse, eriti harrastustasemel, peab hästi ära elamiseks kõrvalt tegema ka põhitööd. Samamoodi kohtunikutöö – see on tegelikult hobi,“ selgitas ta.

Raido Kiisk on FIM Europe krossikomisjoni liige, Eesti krossikomisjoni esimees, Pärnu Motoclubi juhatuse liige ja krossivõistluste peakohtunik nii Eestis kui ka välismaal. Muu hulgas on ta teist aastat FIM-i superlitsentsi omanik ehk kõrgeimal tasemel motokrossi kohtunik.

Kiisk nõustus, et kohtunikutöö nõuab suurt vastutust, kuid see teda ei heiduta. Ta meenutas, et harrastustasemel korvpalli mängides oli ta veendunud, et ei hakka mitte kunagi pallimängude kohtunikuks, sest seal on palju vahetut kontakti sportlase ja kohtuniku vahel. Tema sõnul on motokrossis hoopis teised emotsioonid – kui keegi rajal eksib, siis ta räägib neile hiljem, millega nad eksisid.

Värskelt abiellunud ja kahe lapse isa tunnistas, et tema kaaslane ei ole lihtne olla, sest ta veedab aastas 30-40 nädalavahetust kodust eemal. Küll aga mainis ta, et kuna kohtus abikaasaga juba peakohtuniku tööd tehes, siis on see veidi kergem olnud.

„Müts maha Saarekese ees, kes käib vahepeal ka näiteks Indoneesias ja on kodust mitu nädalat eemal. Ta on mulle väga suured jalajäljed ette teinud ning eks siht pürgimiseks on silme ees, kuid praegu tuleb leida tasakaal pisiperega, kes samuti isa olemasolu vajavad,“ lausus Kiisk.

„Team 101% podcast’is oli Indrek Mägi, kes ütles, et kui sa sõidad vist alla 25 tunni aastas, siis sa tegelikult ei sõidagi. Selle lause peale ma mõtlesin, et ma pole üle kümne aasta sõitnud siis.“ Raido Kiisk

Kiisk kujutab ette, et tulevikus võiks ta hea meelega külastada ka kaugemaid MM-i etappe ning seda koos enda abikaasaga: „Juba 20 aastat tagasi, kui alustasin, siis ütlesin, et motokross saab olema mu n-ö pensionisammas. Jah ma küll kogun seda tavalist ka, kuid kujutan ette, kui lapsed on suured, siis abikaasaga käime etappidel. Mina teen seal tööd ja tema naudib rannaliival päikest.“

Suur debüüt Lätis

Kohtunikutöö ja igapäevaelu kõrvalt pole Kiisal motospordi harrastamiseks palju aega jäänud, kuid ta tunnistas, et kibeleb siiski mootorratta selga tagasi. „Team 101% podcast’is oli Indrek Mägi, kes ütles, et kui sa sõidad vist alla 25 tunni aastas, siis sa tegelikult ei sõidagi. Selle lause peale ma mõtlesin, et ma pole üle kümne aasta sõitnud siis,“ naeris ta.