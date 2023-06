Armastus esimesest silmapilgust? Hispaania tennisestaar abiellub fänniga, keda kohtas tänaval

„Minu hotell oli Central Parki lähedal ja mul oli igav, nii et mõtlesin, et teen väikse jalutuskäigu,“ meenutas Muguruza esmakohtumist tulevase abikaasaga.

„Pargis jalutades kõndisime teineteisest mööda. Järsku pööras ta ümber ja ütles: „Palju edu US Openil!“ Selle peale mõtlesin ma vaid üht – vau, ta on nii ilus,“ rääkis hispaanlanna naerdes ning mainis, et oli nõus tegema Borgesiga koos ühe pildi.