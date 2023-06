Mees, kes vastutab kõigi French Openi väljakute eest, kõnnib päevas 40 kilomeetrit

Et vahemaad perspektiivi seada: 40 kilomeetrit on veidi vähem kui Peetri Selveri eest Kose Konsumini ning umbes sama palju kui Tartu Raekoja platsist Põlvasse, oleneb, mis teed pidi täpselt minna. Mõõduka sammuga ilma puhkepausideta astudes on võimalik see vahemaa läbida kaheksa tunniga, väidab Google Maps. Normaalne tööpäev!