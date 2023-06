VIDEO | Inglismaa koondise kapten ihkab karjääri teha Ameerika jalgpallurina

Möödunud Premier League´i hooajal lõi Inglismaa koondise kapten Tottenhami eest 38 mänguga 30 liigaväravat. Jätkuvalt on kõik otsad lahti Kane´i tuleviku osas, kuuldavasti on tema teenete vastu huvi tundmas teine Inglismaa klubi Manchester United.

Rohkem on aga selge see, mida staar pärast jalgpallurikarjääri lõppu teha tahab. Saates „Good Morning America“, paljastas Kane oma tulevased kavatsused ennast proovile panna NFL-i mängijana. „See on midagi, mida ma kindlasti kaalun,“ rääkis Spursi staarründaja.

Harry Kane on suur Ameerika jalgpalli fänn ja New England Patriotsi pühendunud toetaja. „Sinna jõudmine nõuab palju rasket treeningut ja rohkelt tööd. NFL on midagi, mida olen jälginud umbes 10 aastat ja mulle see meeldib. Nii et jah, ma tahaksin anda endale seal võimaluse,“ lahkas inglane olukorda.

Paljud on tema sammu suhtunud skeptiliselt, sealhulgas Taani NFL-i legend Morten Andersen, kes sai ideest teada pärast Kane´i 2019. aastal intervjuud. „On naeruväärne mõelda, et saate lihtsalt liigasse sisse astuda,“ kommenteeris Andersen toona The Daily Mailile.

Hiljuti laadis NFL-i ametlik Twitteri kasutaja sotsiaalmeediasse ka videoklipi, kus Kane demonstreeris enda Ameerika jalgpalli mängimise osakusi.