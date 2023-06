Euroopa liiga spetsialistid murdsid dramaatilisel moel Jose Mourinho laitmatu seeria

Kohtumise esimese värava lõi 35. minutil AS Roma ründaja Paulo Dybala, kes saatis kiire vasturünnaku lõpetuseks palli pehmelt värava paremasse nurka.

Peatreener Jose Mourinho ütles enne kohtumist, et hüppeliigesetraumaga kimpus olev Dybala võib heal juhul pingilt sekkuda 20-30 minutiks. Ometi kuulus argentiinlane algkoosseisu ja pidas vastu 68 minutit.

Pärast viigiväravat midagi ülemäära põnevat ei juhtunudki. Kui 75. minutil Sevilla kasuks määratud, aga seejärel VAR-i poolt tühistatud penalti ja lisaaja teise poole 11. (!) üleminuti Chris Smallingu (AS Roma) latti läinud peaga löök välja arvata.

Penaltiseerias oli Sevilla oluliselt kindlam. Nende kõik neli 11 meetri lööki leidsid tee väravasse, aga AS Roma suutis realiseerida vaid ühe penalti. Eksis nii seesama omavärava löönud Mancini kui ka Roger Ibanez.

Sevilla on Euroopa liiga ja selle eelkäija UEFA Cupi läbi aegade edukaim võistkond. Neil on seitse tiitlit, järgnevatel parimal juhul kolm. Sealjuures pole Sevilla selles sarjas kaotanud ühtegi finaali. Meistrite liigas on klubi parim saavutus veerandfinaali jõudmine.