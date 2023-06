Rovanperä ootab Sardiinias ilmataadilt kingitust, Neuville'i tabas pettumus. „Eeldasime sooja ilma, aga nägime hoopis lompe ja muda“

„Loodan, et vihm tuleb meile kasuks. Mul pole midagi selle vastu kui taevast vett alla tuleb, absoluutselt mitte,“ rääkis Rovanperä Ilta-Sanomatile.

Üldiselt Sardiinia ralli soomlasele siiski ei istu. „Mulle pole siinsed katsed kunagi meeldinud. Nad on veidrad ja mitte heas mõttes. Rütmi on keeruline kätte saada. Mõned lõigud on erakordselt kitsad ja kivised. Sõita pole mõnus, mingit voolavust pole,“ ütles valitsev maailmameister.