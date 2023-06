Eesti parim naisvõrkpallur liitub Poola tippklubiga

„Poola liiga on minu jaoks alati huvitav tundunud, nii et selle pakkumise üle ma pikalt pead ei murdnud. Ootan juba, et saaksin lähedalt näha Poola võimast võrkpallikultuuri ja mängida nii kõrgetasemelises võrkpalliliigas. Loomulikult ootan ka innuga, milline areng mind seal ees ootab,“ sõnas Laak ise uudist kommenteerides.