Suusatajate dopinguskandaal sundis seadust muutma. Tarbid keelatud aineid, maksad toetuse tagasi. Veerpalu pääseb

Üksikutel Eesti sportlastel on olnud geniaalne äriplaan: riigi, alaliidu ja sponsorite toetuste eest ostetakse keelatud aineid, mugitakse tablette ning vahetatakse verd. Tulemused paranevad, rahavool suureneb ja tasku täitub. Kui vahele jäädakse, irvitatakse toetajatele näkku: tutkit te raha tagasi saate, see on meil seifis luku taga, aga aitäh, et dopingutarvitamist finantseerisite. Loodetavasti (lähi)tulevikus säärane äriplaan enam ei toimi, sest pärast spordiseaduse muutmist saab dopingureegleid või teisi eetikanorme – tulemustega manipuleerimine, noorsportlaste ahistamine ja muu eetikakoodeksiga vastuolus tegevus – rikkunud sportlastelt, treeneritelt ja taustajõududelt vähemalt riiklikud toetussummad tagasi nõuda.