DELFI VIDEO | Kristiine Miilen: surusime Austria serviga nii mutta, et see võttis neilt tuju ära

„Tegelikult see isegi üllatas. Olgu, Austrial polnud siin võib-olla põhimängijatega, neil on noorendatud koosseis. Aga nad võitsid Põhja-Makedooniat kindlalt. Minu arust peaks Austria olema parem kui Läti (Eesti võitis laupäeval Lätit 3:1 - toim.), nii et ootasime neilt rohkem. Aga surusime nad serviga kohe alguses nii mutta - tundub, et see võttis neilt tuju täitsa ära,“ rääkis ta.