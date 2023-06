Põltsamaa Kuningamäe kardirada läbis põhjaliku uuenduskuuri

Kuningamäe kardiraja suurim uuendus on värske asfaltkate. „Raja asfalteerinud OÜ Abetone Ehitus tegi suurepärast tööd. Oleme saanud sõitjatelt palju positiivset tagasisidet,“ rääkis Kuningamäe KK juhatuse liige Kaspar Kallasmaa. „Võidusõitjad saavad kogeda selliseid tingimusi ja pidamist, mis on omased Lõuna-Itaalia radadele. See annab muuhulgas hea võimaluse treenida Eestis mujal Euroopas toimuvateks võistlusteks.“

Kallasmaa lisas, et sõltuvalt ilmast ja klassist võivad laupäevasel võistlusel ringiajad paraneda sekundi või isegi paari võrra. „Treeningud on näidanud, et rada on varasemast märkimisväärselt kiirem.“