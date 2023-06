Baskoniale said saatuslikuks kolm mängu. Kohalik meedia kiitis otsustava kaotuse järel vaid Kotsarit

Baskonia järgmisest hooajast pole teada kuigi palju. Nii Kotsaril kui ka Raiestel on klubiga kuni 2024. aasta suveni kehtiv leping olemas, aga Euroopas pole ükski kontraht kivisse raiutud. Hispaania meedia hinnangul on Baskonia kõige tähtsam otsus seotud peatreener Penarroyaga. Paar kuud tagasi näis, et lepingu pikendamine on äärmiselt tõenäoline, aga nüüd olevat otsad juba lahtisemad.