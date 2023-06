BASKET TV | Siim-Sander Vene Meistrite liiga Final Fourist, ärevast elust Iisraelis ja tummisest kolmeste protsendist

Mahlakaks punktiks hooajale saab olema intervjuu Siim-Sander Venega , kellel on üsna värskelt seljataga esimene Final Fouri kogemus. FIBA Meistrite liiga turniiril jõudis ta Jerusalemma Hapoeli ridades esikohamatšini välja. Edukal teekonnal oli Eesti koondislasel etendada oluline roll ja sarnases rütmis kulges ka Final Fouri esimene mäng Tenerifega. Vene oli väljakul 19 minutit, viskas 15 punkti, olles võitjate poolel parima +/- näitajaga. Esikohamäng Bonniga kujunes individuaalse plaanis oluliselt tagasihoidlikumaks, aga sellele on ka lihtne selgitus. Mängus Tenerifega tegi Vene jalale liiga.

Tänasel päeval sihib Jerusalemma Hapoel hooaja kolmandat finaali. Veebruaris võideti Iisraeli karikas, mais mängiti Meistrite liiga finaalis ning juunis soovitakse heidelda Iisraeli meistritiitli eest. Kõik eeldused on selleks olemas. Põhiturniiril oldi Euroliiga klubi Tel Avivi Maccabi järel teised, kusjuures käesoleva hooaja omavahelistes mängudes ollakse peal 3:1. See võiks anda lootust ka play-off seeriaks, juhul kui mõlemad tiimid ikka finaali jõuavad.

Vene enda esitused on käesoleval hooajal olnud märkimisväärsed. Viskaja ülesanne on pall läbi korvirõnga panna ja enne Iisraeli liiga play-off mänge oli Vene hooaja kolmeste tabamusprotsent 48,6. Pole ime, et sellise protsendiga on antud peatreenerilt luba peale visata igast asendist. Kuna hooaeg on olnud edukas nii isiklikus kui ka meeskondlikus plaanis, siis ei saa välistada Jerusalemma Hapoelis jätkamist.