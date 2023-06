„Pensionär“ Tanel Kangert: profiratturi karjäär tähendas mulle 14 aastat teraapiat ning head ja õnnelikku elu

Kangert tegi tippspordiga lõpparve üle poole aasta tagasi ja võiks arvata, et tal on otsatult vaba aega. Aga ei ole. Läheb kaks nädalat, enne kui kokku saame. Kord on Kangert Tallinnas, kuid sebib hommikust pimedani, siis on ta Narvas... „Vahepeal käisin ka Tõrvas,“ lisas Kangert. „Mul on kaks rattapoodi, Pärnus ja Peetris, korraldan õhinapõhiselt Gravel Grinder võistlusi ehk nii-öelda kruusarallisid ratastel, olen pereisa... Sinna see aeg kulub.“