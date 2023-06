INTERVJUU | Ukraina sõja eest Eesti finaali MVP-ks. Kovliar: minu eesmärk on mängida kolme aasta pärast Euroliigas

Ausalt öeldes paljud korvpallurid arvasid, et nad saavad olla riigile kasulikumad, kui nad mängivad ja sellega koos sõjast teavitavad. Näiteks ma mängisin Keilasse jõudnud ukrainlaste ja Pärnut esindanud [Vadõm] Kozakiga varem koos. Kozakki tean juba kuueaastasest peale ja me oleme koolivennad. Lõpuks otsustasime ema, vanaema ja onu perega Ukrainast lahkuda. Sõitsime autoga Moldovasse ja sealt liinibussiga Varssavisse. See oli üsna hullumeelne sõit, sest tavapärase ühepäevase sõidu asemel kulus kolm päeva. Olin bussis, kui agent helistas ja ütles, et Tartu soovib mind. Kirjutasin lepingule alla sealsamas bussis.

Meil oli Južnõi Himiku meeskonnas kuus ameeriklast. Mõni nädal enne sõja algust andis USA saatkond neile teada, et parem oleks koju minna. Kaks meest läksid. 17. veebruaril ehk nädal enne esimesi plahvatusi oli koosolek, kus peatreener kinnitas, et kõik on nagu viimasel kaheksal aastal – tegu on infosõjaga ja kõik on korras. Meil pidi olema hommikune trenn, ärkasin, tegin teleri lahti ja sain teada, et Venemaa pommitab Ukrainat. Elasin riigi lõunaosas ja seal polnud midagi. Helistasin koolis töötavale emale ja arutasime, mida teha. Selliseks asjaks ei saa valmis olla ja teadmatus oli väga suur. Ma ei käinud üle kahe nädala toast väljas. See oli üsna irreaalne, et sa lähed korterist tänavale ja näed tanke.

Korvpall tuli mul kiirelt ja üsna loomulikult. Kui 15-aastaselt pääsesin Ukraina U16 koondisesse, siis sain aru, et võin jõuda kõrgele tasemele. Mäletan, et kui sain 18-aastaselt esimest korda kõrgliigas väljakule, oli vastas meie koondise kodustatud mängujuht Steve Burtt. Ta oli 37-aastane, aga suurepärases vormis ja suutis väga hästi mängu lugeda. Kui ma korra pea ära pöörasin, oli ta juba mu selja taga. Mõtlesin: kena värk. Mul oli teda toona üsna võimatu katta, võib-olla nüüd saaksin juba hakkama.

Ei. Me oleme professionaalid. Kui meeskond teeb ajaloolise eurohooaja, siis on avalikkuse tähelepanu normaalne ja see ei tohi mängijaid segada. See on meie töö osa. Kuidas intervjuud mõjutavad sinu vormi? Cholet’s oli meil kahjuks lihtsalt halb päev.

Mulle polnud see suur üllatus. See tiim on väga ühtne ja seda võib julgelt pidada perekonnaks. Isegi kaotuse korral ei teki mängijate vahel hõõrdumist. NBA-s on pooltel meeskondadel hooajal 82 mängu, meil oli 78. Loomulikult oli reisimine hooti päris karm, kuid see on meie töö osa ja tegi meid ühtseks.

Alguses lugesin iga päev ja põhjalikult, kuid selle hooaja käigus proovisin vähem lugeda. See mõjub vaimselt väga muserdavalt ja mõjutab mängu. Kuid ukrainlasi pole lihtne murda ja me lööme venelased riigist välja.

Seejärel läks lörri ka Eesti-Läti liiga finaalturniir...

Pärast reisiprobleeme oli meil vaimselt ja füüsiliselt VEF-iga päris keeruline mängida. Meil oli suurepärane põhihooaeg, sest kaotasime ainult viis mängu ja neistki kaks esimesel nädalal. Saime pärast finaalturniiri vaba päeva, peatreener tegi pärast seda kaks koosolekut, kus ta ütles, et s**t happens, aga peame nüüd töötama ja saavutama meistritiitli. Oleks me saanud pärast eurosarja paar päeva valmistuda, siis olen kindel, et oleksime mänginud ka Paf liiga finaalis.

Pärast neljandaks jäämist tekkisid jutud, et Tartu on Eesti parim meeskond. Tahtsime tõestada, et see on jama. Enne meistriliiga kohamänge leppisime kokku, et võtame kõik seeriad kokku tulemusega 9 : 0. Tegime ära, lisaks sain finaalseeria MVP auhinna. Tegelikult olen hooaja lõpu pärast veidi kurb, sest olime nende kuttidega kümme kuud koos ja paljud neist lahkuvad. Näiteks Mārtiņš Meiers oli mõnes mõttes mulle vanema venna eest. Kogu punt oli väga äge, sest keegi ei käinud, nina püsti, ja meeleolu oli pidevalt väga mõnus.

Sõlmisid üsna varakult Kaleviga järgmiseks aastaks lepingu. Miks?

Tunnen end selles meeskonna üsna mugavalt ja mulle meeldivad siinsed treenerid. Teadsin, et mulle tehakse suvel uued pakkumised. Näiteks Prometei võttis mu agendiga ühendust. Ma võiksin seal ehk kolm korda suuremat palka saada, aga ma ei taha olla Ukraina klubis kohalik mängija, vaid tahan olla võõrsil leegionär. Sellega on mu vastutus suurem. Mulle tõesti meeldib Kalevis, minusse usutakse ja ma saan mänguminuteid. 20-aastaselt on peamine saada kogemusi ja siis on aeg teha järgmine samm.

Rannula võitis eelmine aasta Pärnuga meistrikulla, tänavu tegi ta sama Kalev/Cramoga ja lisaks oli klubi Euroopas edukas. Mis on tema saladus?