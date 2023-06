L’Equipe: Lionel Messi liitub Miami Interiga, seejärel laenatakse ta FC Barcelonale

Pikalt oli õhus võimalus, et Messi siirdub suvel Saudi Araabiasse. Tema palkamisest on huvitatud sealne suurklubi Al-Hilal. Väidetavalt on Al-Hilal valmis maailmameistrile kahe hooaja eest maksma miljard eurot.

Nüüd kirjutab L’Equipe, et välja on mõeldud uus skeem, mis meeldiks Messile rohkem. Pikalt on räägitud, et Messi sooviks ideaalsid uuesti liituda FC Barcelonaga, kuid Kataloonia suurklubil ei ole lihtsalt vajalikku palgaraha.