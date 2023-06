STATISTIKA | WRC tiimid ja nende ekipaažid. Kes Rally Estoniale tulevad ja mida nad saavutanud on?

90ndatel oli ralliteede valitseja Toyota Celica, mille erinevate versioonidega võideti vahemikus 1990-1994 neli sõitjate ja kaks tootjate MM-tiitlit. Ka Markko Märtin teenis 1999. aasta Kreeka rallil enda karjääri esimesed MM-punktid just Toyota roolis. Sama aasta lõpus teatas aga tiim MM-sarjast lahkumisest. Comeback’i tegi Toyota aastal 2017 ja on MM-sarjas tänaseni. 2019. aastal krooniti esimeste eestlastena MM-võitjateks Ott Tänak/Martin Järveoja, kes võistlesid Toyota Yaris WRC autol. 2021. aastal võitis Kalle Rovanperä Toyotaga Rally Estonia ning temast sai läbi aegade noorim piloot, kes on MM-ralli võitnud. Möödunud hooaja lõpus krooniti Rovanperä 22. aastase ja 1. päeva vanusena läbi aegade noorimaks maailmameistriks.