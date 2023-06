VAATA JA KUULA | Rannula jääb. Kas Mazurs ja Kullamäe samuti jäävad? Play-offi käigus tervisemure ja uuringud

Lauale pannakse teooria, et finaalseeria otsustati juba enne mängude algust. Piisas ühest intervjuust, mis kruttis Cramo mängijad ülesse ning ülejäänu oli juba tehnika küsimus. Talts teooriaga ei nõustu, aga... Fakt on see, et Tartu Ülikool/Maks&Moorits mängis teist aastat järjest finaalis ja teist aastat järjest finaalseerias ühtegi võitu ei saadud.