VIDEO | Esitleti EMV4 klassi Eesti meistri Jaspar Vaheri võistlusautost valminud minimudelit

„Mudel on ilus ja vägagi sarnane päris autole. Lõpptulemus on väga lahe,“ sõnas Vaher.

Esmakordselt mudelinäitust külastanud Uno Aava tõi välja autospordiajaloo säilitamise läbi mudelite. „Kui mulle mu enda võistlusauto mudel kingiti, hakkasin mõtlema, et polegi tarvis päris autot säilitada, sest mudel riiulis aitab samuti kunagisi sõite meenutada,“ sõnas ta. „Kui ma näitusel vaatan mudelautode hulka ja näen, millise innuga on mudeleid kogutud, siis see on ikka väga suur asi.“