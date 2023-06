Talendikas Eesti naisvõrkpallur teeb koondisest pausi. Peatreener Orefice: minu poolt on uks alati avatud

„Häli oli eelmisel aastal ja selle tsükli alguses meiega, aga ta otsustas isiklikel põhjustel lahkuda. Ta leidis, et on vaja väikest pausi,“ selgitas peatreener Orefice pärast laupäevast Eesti 3:1 võitu Läti üle Delfile. „Häli on suurepärane mängija ja suur talent. Ütlesin talle, et võtku nüüd puhkeaeg ja las mõtleb rahulikult oma asjade üle järele.“

„Ta tuli keerulise hooaja pealt ning tal oli raske koondises praegu kohaneda. See oli tema otsus praegu paus võtta,“ jätkas itaallane. „Ta on suur talent ja minu poolt on uks alati avatud. Seda nii tema kui kõikide teiste mängijate jaoks. Asi on selles, mida keegi soovib parasjagu teha. Meil on noori mängijaid, kellel kõik ei keerle ainult võrkpalli ümber.“