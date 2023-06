Eesti tennisistidest tulevad Prantsusmaa lahtistel täna väljakule Kaia Kanepi ja Ingrid Neel

Kanepi paariliseks on sel korral Slovakkia tennisist Tereza Mihalikova. Duo avaringi vastasteks on valgevenelanna Viktoria Azarenka ning brasiillanna Beatriz Haddad Maia. Tegemist on viienda väljaku kolmanda matšiga. Avakohtumine algab Eesti aja järgi kell 12.00. Esmalt peetakse kaks meeste paarismängu esimese ringi duelli.

Alates tänavusest aprillist Eesti lipu all võistlev Ingrid Neel mängib paarismängus koos Taiwani esindaja Fang-Hsien Wu’ga. Nende vastasteks on sakslanna Anna-Lena Friedsam ja ukrainlanna Nadia Kitšenok. Tegemist on teise väljaku avakohtumisega, mis algab kell 12.00.

24-aastane Neel esindas tänavuse aasta aprillini sünnimaad USA-d. Saaremaalt pärit vanaema kaudu Eesti päritolu Neel on tugevam just paarismängus, kus ta hoiab maailma edetabelis praegu 68. kohta. Ta on nii Wimbledonis kui ka US Openil jõudnud paarismängus kahel korral teise ringi.