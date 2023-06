Prantsusmaa lahtistel osalev Ukraina tennisist: läks mitu kuud, et lõplikult mõista, mis oli juhtunud

„See kõik aitas mul tõesti mõista, kus ma oma elus olen. Millised on prioriteedid. Ja seepärast püüan ma aidata nii palju kui võimalik Ukraina inimesi, Ukraina lapsi - nad on meie tulevik. On äärmiselt oluline anda neile see valgus, lootus tulevikule, mis neil võib olla ja motivatsiooni, sest neil on äärmiselt raske elada kogu aeg pommide ja häiresignaalide all. Nii et ma püüan neile rõõmu tuua ja aidata nii palju kui võimalik,“ rääkis Elina Svitolina Mats Wilanderile antud eksklusiivintervjuus.

„Kindlasti on see väga raske ja kõik oli meie jaoks väga uus. Keegi ei ütle sulle, kuidas sõja korral reageerida. Mõned meie mängijad olid seal, nad üritasid sissetungi alguses Ukrainast põgeneda. Minu jaoks oli sõja alguses võimatu mängida. Olin Monterey's, mängisin Indian Wellsis, Miamis. Ma sain veel mõned turniirid mängida, aga ma ei saanud selle kõigega emotsionaalselt hakkama - seda oli minu jaoks liiga palju. Ja kui ma lõpetasin, kulus umbes paar kuud selleks, et tõesti rahuneda, proovida mõista, mis tegelikult toimub ja kuidas ma saan sõnumeid suunata ja oma platvorme positiivselt kasutada,“ meenutas tennisist.

„Marta (Kostjuk) ja Anhelina Kalinina mängivad edasi. Ma arvan, et see on nende jaoks väga raske, kuid nad peavad lihtsalt keskenduma sellele, mida nad saavad selles hetkes kontrollida. Keeruline on anda nõuandeid. Aga ma lihtsalt soovin, et nad suudaksid keskenduda tennisele ja tuua oma võitudega naeratuse ukrainlaste näole,“ sõnas Svitolina lõpetuseks.