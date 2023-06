Kas olete Rally Estonia katsete äärde jõudes endamisi mõelnud, kes on need inimesed, kes selle kõik on valmis ehitanud ja millal nad seda kõike jõudsid? Üks nendest on Rally Estonia katsete ehituse ja lennutegevuse eest vastutav Raiko Kauniste, kellega tema tööst pisut lähemalt räägime.