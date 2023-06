RALLY ESTONIA | Eesti Autospordi Liidu presidendi Toivo Asmeri tervitus rallisõpradele

Mul on heameel, et taaskord tulevad Eestimaa radadele kihutama maailma rallispordi säravamad tähed ning parimad rallitiimid. Kinnitan, et kõik nad on teretulnud ja me võtame neid alati vastu suure austuse ning lugupidamisega. Kes meist ei tahaks vahetult kohtuda selliste staaridega nagu Sebastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä, Esapekka Lappi, Thierry Neuville või meie oma Ott Tänak.