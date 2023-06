Alles see oli, mil tervitasin WRC Rally Estonia sõpru kuuma uudisega Tartu saamisest Euroopa kultuuripealinnaks 2024. aastal. Nüüd ei ole see enam uudis, vaid kindel teadmine, et nii on ja juba alanud aasta on Tartus möödumas „ellujäämise kunstide“ (Arts of Survival) tähe ja tegevuste all.