DELFI VIDEO | Ainulaadne projekt: Eesti ja Soome WRC etappidele pääseb ühise passiga

WRC Rally Estonia kommertsdirektor, Tarmo Hõbe: „Täna on kogu WRC sarja vaates väga unikaalne hetk, mil kahes naaberriigis toimub autoralli MM-etapp ning Eesti ja Soome esisõitjad Ott Tänak ja Kalle Rovanperä võistlevad tihedalt selle aasta maailmameistritiitli konkurentsis. Mõlemas riigis on autoralli väga populaarne ning võib lausa nimetada, et eestlased ja soomlased on omaette rallirahvas. Eriti põnevaks teeb olukorra fakt, et Otil on Eestis üks ja Kallel kaks MM-etapi võitu, kuid Soomes on Otil kolm võitu ja Kalle sooviks tänavusel aastal oma võiduskoori ka Soomes avada. Südasuvine loodus nii Tartus kui Jyväskyläs on enneolematult kaunis ja EST-FIN rallipassiga on kõikidel fännidel väga hea võimalus avastada naaberriigi peidetud aardeid ning samal ajal nautida adrenaliinirohket rallit. Ootame kõiki Eesti ja Soome rallifänne raja äärde koos riigilippudega ning teeme sellest ühe unustamatu rallilahingu!“

Chief Operating Officer of AKK Sports Ltd, Promoter of Secto Rally Finland, Markus Häkkinen: „Idee sellise ainulaadse Eesti-Soome koostöövõimaluse loomiseks sündis juba eelmise aasta Secto Rally Finlandi ajal, kuid tegelikult sai Kalle Rovanperä maailmameistritiitli võidu järel selgeks, et kui selline ühine rallipass pealtvaatajateni tuua, siis just nüüd on selleks õige aeg. Meil on väga hea meel, et meie Eesti kolleegid olid ülimalt elevil täiesti uudsest ideest kogu WRC sarjas luua sedalaadi koostöö. Nüüd on meil toode, mis pakub mõlema riigi rallifännidele unustamatut elamust – nagu me Secto Rally Finlandi puhul ütleme „More Than a Rally“, kuid antud juhul enam kui kahekordselt.“