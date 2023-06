Briti meedia: Neymar soovib liituda Manchester Unitediga

Neymari leping PSG-ga kehtib veel neli aastat ning väidetavalt on tema nädalapalgaks ligikaudu üks miljon eurot. Vutimaailmas on aga vähe tiime, kes suudaks brasiillasele sarnast töötasu maksta. Valdav osa sellistest meeskondadest on Premier League’is. Briti meedia teatel Neymar just sinna soovibki.

Väidetavalt on Neymar valmis klubi vahetama ainult ühe konkreetse klubi pakkumise korral. Kuuldavasti soovib ta liituda Manchester Unitediga. Briti meedia teatel tundub kahtlane, et ManUnited hakkaks Neymarile eelnevalt mainitud palka maksma. Samas on sama ebatõenäoline, et Neymar lepib palgakärpega. Lisaks on selge, et PSG soovib temast lahti saada. Seega on kusagil vaja teha kompromiss.

Praegu ravib Neymar vigastust. Ääreründajat segab alates märtsist hüppeliigese trauma. Samal ajal on ta ka meeskonna tegemistest eemale hoidnud. Nädalavahetusel kindlustas PSG järjekordse Prantsusmaa meistritiitli ning klubi juhtkond ootas ka Neymari meeskonnaga koos tähistama. Brasiillane otsustas sõita aga hoopis Monaco vormel-1 etapile.

Kuus hooaega PSG-s mänginud Neymar on selle aja jooksul pidanud 173 kohtumist ning löönud 118 väravat. Samas on ta igal hooajal olnud hädas vigastustega. Eriti on traumad ilmnenud kevadel. Kõige rohkem liigamänge on ta kirja saanud 2021/22 hooajal. Toona käis ta väljakul 22 korda. Prantsusmaa kõrgliiga hooajal peavad kõik tiimid aga 38 matši.