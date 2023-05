Scottie Pippen: Jordan polnud tippmängija. Bulls hakkas võitma alles peale minu tulekut

„Te kõik nägite Jordanit mängimas enne, kui mina tulin Bullsi. Te kõik nägite teda mängimas... Temaga oli kohutav mängida. Ta mängis ainult üks ühele ja võttis halbu viskeid. Kuid ühtäkki minu tulekuga saime meeskonnaks, mis hakkas võitma. Kõik unustasid, et kes ta tegelikult oli. Jordan polnud tippmängija, vaid ta oli hea skoorija,“ ütles Pippen hiljuti podcastis Gimme the Hot Sauce.

Jordani ja Pippeni suhe on kõrvaltvaatajale nagu Batmani ja Robini kooslus. Esimene on täht, aga ilma teiseta ka ei saa. Kuid viimasel ajal on kahe mehe suusad avalikult ristis. Tõenäoliselt oli põhjuseks hiljutine „The Last Dance“ dokumentaal, kus 1998. aasta sündmused võeti kokku selgelt Jordani keskselt. Dokfilmi ilmumise järel on tulnud Pippenilt korduvalt sapiseid kommentaare.